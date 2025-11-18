مری میں سرچ آپریشنز ،ارسلان گینگ سمیت 9ملزم گرفتار ،اسلحہ ،منشیات برآمد
مری(نمائندہ دنیا)ڈی پی او مری آصف امین کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کیخلاف سرچ آپریشنز ،ارسلان گینگ سمیت 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔۔۔
ملزمان کے قبضہ سے 5عدد چوری شدہ موٹر سائیکلیں،30 بور کے 3پسٹل بمعہ رونداور3 کلو 960 گرام چرس برآمدکی، گرفتارملزمان میں ارسلان، اشرف ، وسیم ،معاذ اوراختر شامل ، منشیات برآمدگی میں گرفتار ملزمان ذیشان سے 1800 ، شمریز سے 1600،عدنان سے 540 گرام چرس برآمد ہوئی ۔ کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر 2ملزمان گرفتارہوئے ۔