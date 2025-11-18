صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری میں سرچ آپریشنز ،ارسلان گینگ سمیت 9ملزم گرفتار ،اسلحہ ،منشیات برآمد

  • اسلام آباد
مری(نمائندہ دنیا)ڈی پی او مری آصف امین کی ہدایات پر جرائم پیشہ عناصر کیخلاف سرچ آپریشنز ،ارسلان گینگ سمیت 9 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔۔۔

ملزمان کے قبضہ سے 5عدد چوری شدہ موٹر سائیکلیں،30 بور کے 3پسٹل بمعہ رونداور3 کلو 960 گرام چرس برآمدکی، گرفتارملزمان میں ارسلان، اشرف ، وسیم ،معاذ اوراختر شامل ، منشیات برآمدگی میں گرفتار ملزمان ذیشان سے 1800 ، شمریز سے 1600،عدنان سے 540 گرام چرس برآمد ہوئی ۔ کرایہ داری ایکٹ کی خلاف ورزی کرنے پر 2ملزمان گرفتارہوئے ۔

 

