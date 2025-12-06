صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترک ثقافتی مرکز کا این پی سی میں ورلڈ ترکش کافی ڈے کا انعقاد

  • اسلام آباد
ترک ثقافتی مرکز کا این پی سی میں ورلڈ ترکش کافی ڈے کا انعقاد

ترکیہ کے سفیر ، وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان، فرح ناز اکبر کی شرکت

 اسلام آباد(نامہ نگار)یونس ایمرے انسٹی ٹیوٹ ترک ثقافتی مرکز اسلام آباد نے نیشنل پریس کلب میں ورلڈ ترکش کافی ڈے منایا۔ تقریب میں ترکیہ کے سفیر ڈاکٹر عرفان نذیر اوغلو، وزیراعظم پاکستان کے کوآرڈینیٹر رانا احسان اور پارلیمانی سیکرٹری برائے ثقافت و ورثہ فرح ناز اکبر نے شر کت کی ۔صدر نیشنل پریس کلب نے مہمانوں کو خوش آمدید کہا ۔ پروفیسر ڈاکٹر خلیل توکار (ستارۂ امتیاز) نے کہا کہ ترک کافی صرف ایک مشروب نہیں بلکہ صدیوں پرانی ثقافتی روایت ، دوستی، احترام اور باہمی رشتوں کو مضبوط بنانے کی علامت ہے اور یہی قدریں پاکستان اور ترکیہ کے دیرینہ تعلقات کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری فرح ناز نے اس دن کی اہمیت اجاگر کی اور سفارش کی کہ ورلڈ ترکش کافی ڈے کو ہر سال باقاعدگی سے منایا جائے ۔ وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر رانا احسان نے کہا ترک کافی کا منفرد ذائقہ اور خوشبو ترک ثقافت کی پہچان ہے ۔ 

 

