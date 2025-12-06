صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بہارہ کہو میں سرچ آپریشن، 3مشکوک افراد تھانے منتقل

  • اسلام آباد
107افراد، 72گھروں، 23گاڑیوں، 53موٹرسائیکلوں کو چیک کیاگیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے تھانہ بہارہ کہو کے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کے دوران 107افراد، 72گھروں، 23گاڑیوں اور 53موٹرسائیکلوں کو چیک کیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے تین مشکوک افراد کو تھانے منتقل کر دیا گیا۔ ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضانے کہا کہ سرچ آپریشن کا مقصد جرائم پیشہ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کرنا اور شہر بھر میں سکیورٹی کو مؤثر بنانا ہے۔، سرچ آپریشنز ضلع بھر کے مختلف علاقوں میں جاری رہیں گے۔

 

