صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:55ہزار سے زائد گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگا دئیے گئے

  • اسلام آباد
اسلام آباد:55ہزار سے زائد گاڑیوں کو ایم ٹیگ لگا دئیے گئے

شہری کارروائی سے بچنے کیلئے ایم ٹیگ کی تنصیب یقینی بنائیں،ضلعی انتظامیہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگانے کا عمل جاری ہے جس کے تحت 10ایم ٹیگ مراکز مکمل طور پر آپریشنل ہیں، اسلام آباد ضلعی انتظامیہ کے مطابق 14نومبر سے اب تک 55ہزار 307گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگا دیئے گئے ہیں۔ گزشتہ 24گھنٹوں کے دوران 2ہزار 796گاڑیوں کو ایم ٹیگ جاری کیے گئے جس سے سکیورٹی میں مزید بہتری آئے گی اور قانون کی خلاف ورزیوں کو کم کیا جاسکے گا۔ ضلعی انتظامیہ نے شہریوں کو ایم ٹیگ حاصل کرتے وقت اپنی درست شناختی دستاویزات ساتھ رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ قانونی کا رروا ئی سے بچنے کیلئے اپنی گاڑیوں پر ایم ٹیگ کی بروقت تنصیب یقینی بنائیں اور اس سلسلہ میں تاخیر نہ کریں۔ ایم ٹیگ کا مقصد گاڑیوں کی آسان شناخت اور ممکنہ غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن