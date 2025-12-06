صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:دھواں چھوڑنے والی درجنوں گاڑیاں تھانے منتقل

  • اسلام آباد
گزشتہ 24گھنٹوں میں 334گاڑیوں کو کلیئرنس سٹیکرز جاری کیے گئے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کر دیا گیا ہے۔ شہر کے مختلف مقامات پر وہیکل ایمیشن ٹیسٹنگ سسٹم کے پوائنٹس فعال کر دیئے گئے ہیں۔ 334گاڑیاں گزشتہ 24گھنٹوں میں کلیئر کی گئیں اور گزشتہ چار روز کے دوران 1,563گاڑیوں کی ایمیشن جانچ مکمل کی گئی اور انہیں کلیئرنس سٹیکرز جاری کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد ٹرانسپورٹ اتھارٹی کی جانب سے فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بننے والی درجنوں گاڑیوں کو تھانے منتقل کیا گیا ہے۔ ضلعی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کارروائیوں میں کسی قسم کی سفارش یا رعایت کی گنجائش نہیں ہے۔ 

 

