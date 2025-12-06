صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تاجروں کے مطالبات حل کرنے کیلئے ورکنگ گروپ بنانیکا فیصلہ

  • اسلام آباد
تاجروں کے مطالبات حل کرنے کیلئے ورکنگ گروپ بنانیکا فیصلہ

چیئرمین سی ڈی اے، حنیف عباسی، یاسر الیاس ودیگر کی ملاقات،مشاورت پر اتفاقمحمد علی رندھاوا سے اے ایف ڈی وفد بھی ملا،پانی شعبہ میں بہتری پر تبادلہ خیال

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا سے وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی، وزیراعظم کے کوآرڈینیٹر برائے سیاحتی امور سردار یاسر الیاس، صدر اسلام آباد چیمبر آف کامرس ، صدر آل پاکستان انجمن تاجران اور دیگر نمائندگان نے ملاقات کی جس میں شہر کے مسائل کے حل کیلئے مؤثر رابطوں اور باہمی مشاورت کا میکنزم بنانے پر اتفاق، تاجر برادری کے جائز مطالبات کو حل کرنے کیلئے ایک ورکنگ گروپ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ چیئرمین نے کہا کہ اسلام آباد کے سیکٹرز کے ساتھ مارکیٹس اور کمرشل مراکز کے اپ گریڈیشن پلان میں متعلقہ مراکز کی تاجر برادری کو بھی شامل کیا جائیگا۔ دریں اثنا محمد علی رندھاوا سے جمعہ کو فرانسیسی ادارہ برائے ترقی، اے ایف ڈی کے وفد نے ملاقات کی جس میں پانی کے شعبے میں اصلاحات اور بہتری کے منصوبوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفد نے کہا کہ ایک جامع فیز یبلٹی سٹڈی کے تحت اسلام آباد میں پانی کے مختلف منصوبوں کا تیکنیکی اور مالیاتی پہلوؤں کا جائزہ لیکر آ غاز کیا جائیگا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن