صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فائرنگ کے واقعات،سکیورٹی گارڈ سمیت 2افرادزخمی

  • ملتان
فائرنگ کے واقعات،سکیورٹی گارڈ سمیت 2افرادزخمی

زخمیوں میں اورنگزیب ، ذیشان شامل، دونوں کو نشتر منتقل کردیا گیا

ملتان (کرائم رپورٹر)شہر میں فائرنگ کے مختلف واقعات میں دو افراد زخمی ہو گئے ہیں، جنہیں علاج کے لئے ہسپتال منتقل کیا گیا۔ بی زیڈ پولیس کے مطابق زکریا ٹاؤن 35 نمبر گلی سے جودت خان نے اطلاع دی کہ سکیورٹی گارڈ اورنگزیب نے گلی میں کھڑے موٹرسائیکل سوار دو افراد کو مشکوک جان کر پوچھ گچھ کی، تو نامعلوم ملزموں نے سکیورٹی گارڈ اورنگزیب پر فائرنگ کر دی اور فرار ہو گئے ۔ فائرنگ سے گولی اورنگزیب کے دائیں بازو پر لگی، جسے فوری طبی امداد کے بعد نشتر ہسپتال منتقل کیا گیا۔اسی دوران صدر جلالپور پولیس کو اختر نے اطلاع دی کہ ذیشان علی کو نامعلوم ملزموں نے گولی مار کر زخمی کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
عدالتی فیصلے ا ور سماجی روایات
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
رب زدنی علما
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
صرف پاکستان ماڈل
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
سسٹم کی خرابی کی جڑ
افتخار احمد سندھو
ذوالفقار علی مہتو
صوبہ ہزارہ کی قرارداد
ذوالفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
اسلام کا افتخار: بلاامتیاز احتساب …(2)
مفتی منیب الرحمٰن