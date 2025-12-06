صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکولوں کے ڈے کیئر سنٹرز میں کیمرے نصب کرنے کا فیصلہ

  • ملتان
خواتین ، بچوں کو پرسکون ، محفوظ ماحول فراہم کرنے کیلئے پی ڈی اینڈ سی ایف کے ذریعے سنٹرز کے قیام کی مہم عروج پر ، متعدد سنٹرز پر کیمرے غیر فعال، خراب ہونیکا انکشاف

ملتان( خصوصی رپورٹر)سکولوں میں قائم ڈے کیئر سنٹرز کی نگرانی کے لئے سی سی ٹی وی کیمرے نصب کرنے کافیصلہ تفصیل کے مطابق محکمۂ سکول ایجوکیشن پنجاب نے صوبے بھر کے ڈے کیئر سینٹرز میں نگرانی کے مؤثر نظام کو یقینی بنانے کے لئے سی سی ٹی وی کیمروں کی فوری تنصیب کا حکم جاری کردیا ہے اس سلسلے میں مراسلے کہاگیا ہے کہ خواتین کی معاونت اور اُن کے بچوں کے لئے محفوظ، پُرسکون اور شفاف ماحول فراہم کرنے کے لئے ‘‘PD&CF کے ذریعے ڈے کیئر سینٹرز کے قیام’’ کی مہم جاری ہے حالیہ مانیٹرنگ کے دوران متعدد ڈے کیئر مراکز میں سی سی ٹی وی سسٹمز کی عدم موجودگی یا خرابی کا انکشاف ہوا، جو بچوں کی حفاظت، شفافیت اور مؤثر سپرویژن کے لئے لازمی ہیں۔ لہٰذا تمام ڈے کیئر سینٹرز میں فعال کیمرے نصب کرنا فوری ضرورت قرار دیا گیا ہے ۔تمام اضلاع کے سی ای اوز ہدایات پر من و عن عمل درآمد یقینی بنائیں اور گائیڈ لائنز کو ہر سطح تک پہنچائیں، جبکہ تکمیل کی رپورٹ دس دن کے اندر محکمانہ ای میل پر ارسال کی جائے تاکہ متعلقہ حکام کو آگاہ کیا جاسکے ۔

 

