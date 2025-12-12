صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان بیت المال اور بلوچستان کی جامعات کے مابین معاہدہ

  • اسلام آباد
پاکستان بیت المال اور بلوچستان کی جامعات کے مابین معاہدہ

معاہدے کا مقصد مستحق طلباء کیلئے پائیدار تعلیمی مواقع پیدا کرنا ہے ، ایم ڈی بیت المال

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) بلوچستان میں تعلیم کے فروغ اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے کی سمت ایک اہم پیش رفت کرتے ہوئے پاکستان بیت المال نے صوبے کی 11مزید سرکاری جامعات میں زیرِتعلیم باصلاحیت اور مستحق طلباء تک اپنی قومی معاونت کا دائرہ کار بڑھا دیا ہے۔ ایم ڈی بیت المال سینیٹر کیپٹن شاہین خالد نے وائس چانسلر یونیورسٹی آف بلوچستان ڈاکٹر ظہور احمد، وائس چانسلر سردار بہادر ویمن یونیورسٹی ڈاکٹر روبینہ مشتاق اور دیگر کے ہمراہ مفاہمتی یادداشتوں پر د ستخط کئے۔ ایم ڈی نے کہا کہ یہ اشتراک اس صوبے کے نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے ہمارے مشترکہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ مستحق طلباء کیلئے پائیدار تعلیمی مواقع پیدا کرنا ہے جو اپنی تعلیمی سفر میں مالی مشکلات کا سامنا کرتے ہیں۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ