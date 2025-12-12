صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوامی تحفظ کیلئے سائبر کرائم ونگ کارکردگی بہتربنائے :سیدال خان

  • اسلام آباد
عوامی تحفظ کیلئے سائبر کرائم ونگ کارکردگی بہتربنائے :سیدال خان

سوشل میڈیا پر سیاسی رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد پراپیگنڈا تشویشناک :ڈپٹی چیئرمین سینیٹ جدید ٹیکنالوجی سے لیس سائبرکرائم ونگ مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی کررہا:ڈی جی

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان سے ایف آئی اے سائبر کرائم ونگ کے ڈائریکٹر جنرل سید خرم علی نے پارلیمنٹ ہاؤس میں ملاقات کی، ڈائریکٹر جنرل نے سائبر کرائم ونگ کے امور، کارکردگی اور چیلنجز پر تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ سائبر کرائم ونگ عوامی شکایات براہِ راست وصول کرنے والا واحد قومی ادارہ ہے ،جدید ٹیکنالوجی سے لیس سی سی ڈبلیو سائبر مجرموں کے خلاف قانونی کارروائی جاری رکھے ہوئے ہے ،ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان نے کہا کہ سائبر کرائم ونگ کی خدمات کو خراجِ تحسین کرتا ہوں ،سوشل میڈیا پر سیاسی رہنماؤں کے خلاف بے بنیاد پراپیگنڈا تشویشناک ہے ،سوشل میڈیا کے غلط استعمال سے قومی شخصیات اور ملک کی ساکھ متاثر ہوتی ہے ، سیدال خان نے کہا کہ سوشل میڈیا کے مثبت استعمال اور ملکی مفاد کے تحفظ کیلئے مؤثر حکمت عملی ناگزیر،غلط معلومات کے تدارک میں سائبر کرائم ونگ کا کردار کلیدی ہے ،ایف آئی اے کا سائبر کرائم ونگ کارکردگی مزید بہتر بنا کر عوامی تحفظ میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے ۔

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آدمی کا مقدر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
کچھ خبریں پرانی نہیں ہوتیں!
رسول بخش رئیس
نسیم احمد باجوہ
شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والا فقیر
نسیم احمد باجوہ
جویریہ صدیق
ملک نازک دور سے گزر رہا ہے
جویریہ صدیق
آصف عفان
بھٹکتی روحیں
آصف عفان
امیر حمزہ
پاکستان زندہ باد!
امیر حمزہ