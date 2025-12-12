صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) فیصل ٹاؤن گروپ نے اسلام آباد میں مقامی ہوٹل میں منعقد ہ تقریب میں اپنا طویل المدتی ترقیاتی فریم ورک ویژ ن 2040جاری کر دیا ہے۔۔

جس میں انسانی ترقی، ماحول کے تحفظ اور ٹیکنالوجی پر مبنی جدید رجحانات کو مرکزی حیثیت دی گئی ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین چوہدری عبد المجید کا کہنا تھا کہ رئیل سٹیٹ حکومت کو اربوں روپے ٹیکسز کی مد میں دیتے ہیں، 2ہزار سے زیادہ ملازم ہیں، ہمارا فوکس ہے کہ جو بھی انویسٹ کرے اس کی محنت کے پیسے کو ہم محفوظ سرمایہ کاری میں تبدیل کریں۔ ملک میں پلاننگ کے تحت ڈویلپمنٹ کی اشد ضرورت ، پرائیوٹ سیکٹر کو آگے آنا ہے۔

 

