سول سروسز لیگیسی گلڈ کی پہلی قومی تعزیتی ریفرنس کا انعقاد
ممتاز سول سرونٹس، ممتاز سماجی و ادبی شخصیات کی خدمات کو خراجِ عقیدت
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) سول سروسز لیگیسی گلڈ (CSLG)نے الحمراء ہال لاہور میں 1947سے 2025کے دوران قوم کی خدمت کرنے والے مرحوم سول سرونٹس اور ممتاز شخصیات کو خراجِ عقیدت پیش کرنے کیلئے پہلے قومی تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا۔ انتظامات سول سروس اکیڈمی کے 53ویں کامن پروبیشنرز نے بخوبی سرانجام دیئے۔ ریفرنس سے سرپرست اعلیٰ CSLGنجیب اللہ ملک، فرحان عزیز خواجہ، سلمان صدیق، ڈاکٹر امجد، کامران لاشاری، طارق محمود اور سہیل احمد عزیزی نے خطاب کیا۔ مقررین نے وطن عزیز اور آئین پاکستان کے ساتھ مرحومین کی وفاداری کو سراہا اور کہا کہ ان تمام سول سرونٹس نے زندگی کی آخری سانس تک اپنے عہد اور حلف کی پاسداری کرتے ہوئے عام شہریوں کی خدمت کی۔ مقررین نے ان شخصیات کی گراں قدر خدمات کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی غیر معمولی قابلیت اور عوامی خدمت کیلئے ذوق یقین کا حوالہ بھی دیا۔ سی ایس ایل جی کے بانی یاور مہدی نے بچھڑ جانے والے مرحومین کی فیملیز سے گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ اختتامی سیشن میں سول سروسز اکیڈمی کے پروبیشنرز نے وزیراعظم، گورنر پنجاب کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ مرحومین کیلئے ایصال ثواب کیلئے صدارتی ایوارڈ یافتہ نعت خواں حافظ مرغوب احمد ہمدانی کے درود و سلام، فاتحہ اور دعا کے ساتھ یہ تاریخ ساز تقریب اختتام پذیر ہوئی۔