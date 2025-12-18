صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی ،27ہزار لٹر جعلی دودھ تلف

  • اسلام آباد
کارروائی فیض آباد کے قریب محمدی کالونی میں غیر قانونی ملک پروڈکشن یونٹ پر ہوئی

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی نے جعلی اور ملاوٹی دودھ تیار کرنے والے ملک کے سب سے بڑے نیٹ ورک کے خلاف بڑی کارروائی کرتے ہوئے 27ہزار لیٹر جعلی دودھ تلف کر دیا۔ دودھ خشک پاوڈر اور ویجیٹیبل آئل سے تیار کیا جا رہا تھا جو انسانی صحت کے لیے انتہائی مضر ثابت ہو سکتا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی اور اسلام آباد فوڈ اتھارٹی نے کارروائی فیض آباد کے قریب محمدی کالونی میں قائم ایک غیر قانونی ملک پروڈکشن یونٹ کے خلاف کی گئی۔ اس کے علاوہ 3200 کلو گھی اور 2500 کلو خشک پاوڈر بھی برآمد کیا گیا جن کی مدد سے ملاوٹی دودھ تیار کر کے جڑواں شہروں راولپنڈی اور اسلام آباد میں سپلائی کیا جا رہا تھا۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کا کہنا ہے کہ صوبے بھر میں ملاوٹی دودھ اور دیگر جعلی خوراک فروخت کرنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت سخت کریک ڈان جاری ہے ۔ 

 

