نوجوان نسل کو منشیات سے بچانے کیلئے موثر حکمت عملی اپنانے کا فیصلہ

  • اسلام آباد
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل پولیس علی ناصررضوی نے سنٹرل پولیس آفس اسلام آباد میں تعلیمی اداروں سے۔۔۔

 منشیات کے مکمل خاتمے کیلئے کوآرڈینیشن میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں اسلام آبا دپولیس کے سینئر افسران سمیت سکولوں اور کالجوں کے نمائندوں نے شرکت کی، اسلام آباد پولیس اور تعلیمی اداروں کی انتظامیہ نے مکمل ہم آہنگی کو برقراررکھنے کیلئے باقاعدہ فوکل پرسن مقرر کئے ، منشیات کے خاتمے اور نوجوان نسل کو اس ناسور سے محفوظ رکھنے کیلئے جامعہ حکمت عملی بنانے کا فیصلہ بھی کیا ۔

 

