صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وزیر ریلوے نے گیس پائپ لائنز میں پانی آنے کی شکایت کا نوٹس لے لیا

  • اسلام آباد
وزیر ریلوے نے گیس پائپ لائنز میں پانی آنے کی شکایت کا نوٹس لے لیا

ڈھوک کشمیریاں،ڈھوک پراچہ،سروس روڈ،علی آباد اور بلال کالونی میں لائن تبدیل کرنیکی ہدایت

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی س سے ن لیگ لیبر ونگ ضلع راولپنڈی اور مری کے وفود نے ملاقات کی،وفود میں ر ملک طارق ، بشیر ستی،چوہدری عبدالرشید چوہدری ،شہزاد عباسی اور ملک ممتاز سمیت دیگر موجود تھے ۔اس موقع پر اہم علاقائی و سیاسی امور پر گفتگو کی گئی اور وفاقی وزیر کو عوامی مسائل سے بھی آگاہ کیا گیا بالخصوص 5 پانچ فروری کو یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے وفاقی وزیر کو آرٹس کونسل راولپنڈی میں مسلم لیگ (ن) لیبر ونگ کی طرف سے منعقدہ سیمینار میں شرکت کی دعوت بھی دی گئی جسے قبول کر لیا گیا،وفاقی وزیر نے وفد کی شکایت پر فوری ایکشن لیتے ہوئے ڈھوک کشمیریاں،ڈھوک پراچہ،سروس روڈ،علی آباد اور بلال کالونی میں گیس پائپ لائنز میں پانی آنے پر سروس روڈ کی مین گیس لائن کی تبدیلی کے احکامات جی ایم گیس راولپنڈی کو جاری کئے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

حافظ آباد:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال ،بیوٹیفکیشن اقدامات کا جائزہ

ایف آئی اے امیگریشن سیالکوٹ،سال میں 116 ملزم گرفتار

2من ملاوٹی دودھ، 117لٹر مضر صحت کوکنگ آئل تلف

نا درا کے اعتراضات ، شناختی کارڈ اور ب فارم کا حصول مشکل

وزیرآباد:2منشیات فروش گرفتار

تتلے عالی :ڈکیتی چوری کی وار داتوں میں شہری مال وزر سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ