صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملک صہیب احمد بھرتھ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ پر چھاپہ

  • سرگودھا
ملک صہیب احمد بھرتھ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ پر چھاپہ

ملک صہیب احمد بھرتھ کا ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ پر چھاپہ صوبائی وزیر نے مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا

بھیرہ‘سرگودھا(نامہ نگار‘سٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر تعمیرات و مواصلات ملک صہیب احمد بھرتھ نے صبح سویرے ٹی ایچ کیو ہسپتال بھیرہ میں اچانک چھاپہ مار کر مریضوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور انتظامات کا جائزہ لیا۔صوبائی وزیر نے ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹرز و پیرا میڈیکل سٹاف کی حاضری کو چیک کرتے ہوئے ادویات کے سٹاک کا جائزہ لیا۔اس دوران صوبائی وزیر نے ہسپتال میں زیر علاج مریضوں سے بات چیت کرتے ہوئے فراہم کردہ طبی سہولیات اور ادویات کے بارے معلومات حاصل کیں۔انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبہ جات و سیکشننز کا معائنہ اور انفراسٹرکچر کا معائنہ کیا۔ملک صہیب احمد بھرتھ نے ہسپتال کے انفراسٹرکچر کو مزید بہتر بنانے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ وزیر اعلی پنجاب ہر شہری کو بہترین علاج معالجہ کی سہولت فراہم کر رہی ہیں. ملک صہیب احمد بھرتھ نے کہا کہ صوبہ کے کونے کونے میں سہولیات عوام کی دہلیز پر دینے کے اقدامات کا سلسلہ جاری ہے‘ ہمارا عزم بلند اور حوصلہ جواں ہے .انہ وں نے کہا کہ صوبہ پنجاب کی تعمیر و ترقی زور و شور سے جاری ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

اینٹی کرپشن : کرپشن میں ملوث افسروں کیخلاف گھیرا تنگ

ڈیرہ غازی خان میں چیف منسٹرماڈل ریڑھی بازار کا افتتاح

بلا تعطل بجلی کی فراہمی ،لائن لاسز میں کمی لانے کیلئے ہدایات

میپکو اوچ شریف میں لائن سٹاف کیلئے سیفٹی تربیتی سیشن

میپکو کا کریک ڈاؤن 65نادہندگان کے کنکشن منقطع

میاں چنوں:میت کی فری منتقلی سروس کا باقاعدہ آغاز

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ