  • اسلام آباد
جہلم ،پولیس کا سرچ آپریشن ،170گھروں ،351افراد کی چیکنگ

10 مختلف مقامات پر پولیس کی کارروائیاں ،داخلی ،خارجی راستوں پر کڑی نگرانی

کھیوڑہ( نمائندہ دنیا) ڈی پی او جہلم طارق عزیز سندھو کی ہدایات پر جہلم پولیس کا ضلع بھر میں سپیشل سرچ آپریشنز و ناکہ بندی ضلع بھر میں 10 مختلف جگہوں پر سرچ آپریشنز کر کے 170 گھر اور 351 افراد کو چیک کیا گیا ،دہشت گردوں و جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے اور اہم تنصیبات کی سکیورٹی کو فول پروف بنانے کیلئے ضلع بھر میں سپیشل سرچ آپریشنز کئے گئے ، شہریوں کی پولیس ایپلیکیشن کے ذریعے ویری فکیشن کی گئی،شہر کے داخلی و خارجی راستوں پر سپیشل ناکہ بندی کیساتھ چیکنگ کی گئی ۔

 

