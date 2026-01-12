صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکیتی اراضی کو ایوارڈ کر دیا گیا ،انصاف دلایا جائے ،اعظم فضل

  • اسلام آباد
ملکیتی اراضی کو ایوارڈ کر دیا گیا ،انصاف دلایا جائے ،اعظم فضل

اسلام آباد(دنیارپورٹ)فیڈرل گورنمنٹ ایمپلائز ہاؤسنگ اتھارٹی کے سیکٹر G-15/3 سے متاثرہ کمرشل پراپرٹی کے مالکان نے حکومت سے انصاف کا مطالبہ کر دیا ہے۔

اعظم فضل نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ان کی باقاعدہ رجسٹرڈ، باقبضہ اور کمرشل رجسٹری ملکیتی پراپرٹی جو مین جی ٹی روڈ پر واقع ہے کو بغیر کسی پیشگی اطلاع کے 2009 کے گوگل سروے کی بنیاد پر ایوارڈ کر دیا گیا، حالانکہ اس وقت زمین مالکان کو نہ تو مطلع کیا گیا اور نہ ہی کسی محکمے کا عملہ موقع پر آیا، مذکورہ کمرشل پراپرٹی ان کی اور ان کے مرحوم بھائی اکرام فضل کی مشترکہ ملکیت ہے ، جہاں وہ 2001 سے کاروبار کر رہے ہیں۔ اتھارٹی اور سی ڈی اے کی جانب سے بار بار نوٹس بھیج کر ذہنی دباؤ، ہراسانی اور بلیک میلنگ کی جا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیاں فروخت کرانے میں ناکام

گورنر سلیم حیدر کا اٹک کا دورہ

بلدیاتی نظام جمہوری معاشرے کی بنیاد : قصوری

ایوان اقبال : ختم بخاری شریف پر روح تصوف کانفرنس

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لیگی کارکنوں کے گھروں پرآمد، فاتحہ خوانی

شدید دھند، لاہور سے روانہ ٹرینوں کے اوقات تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ