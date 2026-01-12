صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب فوڈا تھارٹی کی کارروائی ،300کلو مضر صحت گوشت تلف

  • اسلام آباد
پنجاب فوڈا تھارٹی کی کارروائی ،300کلو مضر صحت گوشت تلف

کارروائی چکری انٹرچینج کے قریب کی گئی ، گاڑی ضبط ،ملزمان کے خلاف مقدمہ درج

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)راولپنڈی میں پنجاب فوڈ اتھارٹی نے خفیہ اطلاع پر فوری کارروائی کرتے ہوئے شہریوں کو مضرِ صحت گوشت کے استعمال سے بچا لیا۔ فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے علی الصبح چکری انٹر چینج کے قریب ناکہ بندی کر کے گوشت سے بھری ایک مشکوک گاڑی کو روک لیا، جس میں سے 300 کلو گرام ناقص، بدبودار اور غیر معیاری گوشت برآمد ہوا۔

ترجمان پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق گوشت کو انتہائی غیر محفوظ طریقے سے گاڑی میں چھپا کر شہر منتقل کیا جا رہا تھا، موقع پر موجود ویٹرنری ڈاکٹر نے گوشت کی مکمل جانچ پڑتال کے بعد اسے انسانی صحت کے لیے خطرناک اور ناقابلِ استعمال قرار دیا جس پر گوشت کو موقع پر ہی تلف کر دیا گیا۔کارروائی کے دوران پولیس نے متعلقہ گاڑی کو تحویل میں لے لیا جبکہ ملزمان کے خلاف متعلقہ تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

انتظامیہ مقررہ نرخوں پر سبزیاں فروخت کرانے میں ناکام

گورنر سلیم حیدر کا اٹک کا دورہ

بلدیاتی نظام جمہوری معاشرے کی بنیاد : قصوری

ایوان اقبال : ختم بخاری شریف پر روح تصوف کانفرنس

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کی لیگی کارکنوں کے گھروں پرآمد، فاتحہ خوانی

شدید دھند، لاہور سے روانہ ٹرینوں کے اوقات تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران: ایک بار پھر انقلاب کی دہلیز پر؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جب توازن نہ رہے
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
نیو ورلڈ آرڈر یا ورلڈ وار تھری
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
وینزویلا ، داخلی اور خارجی مضمرات
ڈاکٹر رشید احمد خاں
میاں عمران احمد
سولر اور گندم پالیسی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
نسیم احمد باجوہ
افسانہ نگار خاتون‘ جسے زندگی میں افسانوی شہرت ملی
نسیم احمد باجوہ