149بجلی گھروں میں چشمہ ، کراچی نیو کلیئر پلانٹس کی کارکردگی بہترین قرار

  • اسلام آباد
دونوں بجلی گھر محفوظ، ماحول دوست اور جدید توانائی نظام کی کامیاب مثال قائم کر رہے نیپرا کی بجلی پیداوار، ترسیل ،تقسیم سے وابستہ کمپنیوں کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری

اسلام آباد (این این آئی)نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی (نیپرا)نے بجلی کی پیداوار، ترسیل اور تقسیم سے وابستہ کمپنیوں سے متعلق مالی سال 2024-25 کی سالانہ کارکردگی رپورٹ جاری کر دی جس میں اداروں کی صحت، حفاظت اور ماحولیا ت سے متعلق کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا ہے ۔میڈیا رپورٹ میں پاکستان اٹامک انرجی کمیشن کے زیر انتظام چشمہ نیو کلیئر اور کراچی نیو کلیئر پاور پلانٹس کی کارکردگی کو بہترین قرار دیا گیا ہے ۔ نیپرا کے مطابق ان دونوں جوہری بجلی گھروں نے صحت، حفاظت اور ماحولیات کے شعبے میں غیر معمولی معیار قائم کیا اور تمام حفاظتی تقاضوں پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا ہے۔

نیپرا کی رپورٹ کے مطابق بجلی پیدا کرنے ، ترسیل اور تقسیم کے شعبوں سے تعلق رکھنے والے مجموعی طور پر 149 اداروں کی جانچ کی گئی جس کے موازنے میں چشمہ اور کراچی کے جوہری بجلی گھر نمایاں طور پر سرفہرست رہے ۔ نیپرا نے امید ظاہر کی کہ دیگر بجلی پیدا کرنے والے ادارے بھی چشمہ اور کراچی کے جوہری بجلی گھروں کی کارکردگی کو مثال بناتے ہوئے اپنے حفاظتی اور انتظامی نظام کو مزید بہتر بنائیں گے ۔ 

