دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی آمد و اخراج کے اعدادوشمار جاری

  • اسلام آباد
اسلام آباد (اے پی پی)واپڈا نے دریاؤں اور آبی ذخائر میں پانی کی آمد و اخراج کے اعدادوشمار جاری کر دئیے۔

اتوار کو جاری اعدادوشمار کے مطابق دریائے سندھ میں تربیلاکے مقام پر پانی کی آمد 18ہزار 400کیوسک اور اخراج 18ہزار کیوسک،دریائے کابل میں نوشہرہ کے مقام پر پانی کی آمد 9ہزار 300 کیوسک اور اخراج 9 ہزار 300 کیوسک، خیرآباد پل پر پانی کی آمد 14ہزار 500کیوسک اور اخراج 14 ہزار 500 کیوسک، دریائے جہلم میں منگلاکے مقام پر پانی کی آمد 5 ہزار کیوسک اور اخراج 5 ہزار کیوسک، جبکہ دریائے چناب میں مرالہ کے مقام پر پانی کی آمد 7 ہزار 600 کیوسک اور اخراج 7 ہزار 600 کیوسک ریکارڈ کیا گیا۔

 

 

