سائبر چیلنجز، نمٹنے کیلئے جامع عالمی تعاون ضروری :آمنہ بلوچ
آئی سی ٹی سکیورٹی پر کثیرالجہتی عمل میں پاکستان کی فعال مصروفیت ضروری ہے5 روزہ سائبر کیپسٹی بلڈنگ اور پالیسی ٹریننگ پروگرام کے افتتاحی اجلاس سے خطاب
اسلام آباد (وقائع نگار)پاکستان کی سیکرٹری خارجہ، سفیر آمنہ بلوچ نے اسلام آباد میں پانچ روزہ سائبر کیپسٹی بلڈنگ اور پالیسی ٹریننگ پروگرام کا افتتاح کیا،پروگرام 16جنوری تک جاری رہے گا۔ یہ پروگرام اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تخفیف اسلحہ کی تحقیق (UNIDIR)کے تعاون سے عالمی امور کینیڈا کے تعاون سے منعقد کیا گیا ہے اور اس کا مقصد سائبر اسپیس میں ابھرتے ہوئے سائبر خطرات اور گورننس کے چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے قومی صلاحیتوں کو مضبوط کرنا ہے ۔افتتاحی اجلاس میں اپنے کلیدی خطاب میں سفیر آمنہ بلوچ نے قومی لچک، بین الاقوامی امن و استحکام اور پائیدار ترقی کے لیے سائبر سکیورٹی کی بڑھتی ہوئی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے انفارمیشن اینڈ کمیونیکیشن ٹیکنالوجی (آئی سی ٹی) سکیورٹی پر کثیرالجہتی عمل میں پاکستان کی فعال مصروفیت پر زور دیا۔
انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ سائبر چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے جامع بین الاقوامی تعاون ضروری ہے ۔افتتاحی سیشن کے دیگر مقررین میں UNIDIR کے ڈائریکٹررابن گیس شامل تھے ۔ پاکستان میں کینیڈا کے ہائی کمشنر، سفیر طارق علی خان اور پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریذیڈنٹ کوآرڈینیٹر محمد یحیی نے سائبر ڈومین میں بین الاقوامی تعاون اور صلاحیت سازی کی اہمیت پر زور دیا اور سائبر خطرات سے نمٹنے کے لیے ریاستوں کی قابلیت کو بڑھانے کے لیے پالیسی پر مبنی تربیت اور عملی مشقوں کی اہمیت کو اجاگر کیا، جن میں اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنانا بھی شامل ہے ۔