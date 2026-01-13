منشیات کے خلاف اجتماعی جدوجہد ناگزیر ہے ،آئی جی
منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈائون جاری رہے گا،آگاہی واک سے خطاب
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر)اسلام آباد پولیس کی انسدادِ منشیات مہم نشہ اب نہیں کے تحت آگاہی واک کا انعقاد کیا گیا۔ واک میں شہریوں، طلبہ، فرینڈز آف پولیس اور سول سوسائٹی کے نمائندوں نے شرکت کی۔ انسدادِ منشیات واک کا آغاز شاہین چوک سے ہوا جو نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے سامنے اختتام پذیر ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے آئی جی علی ناصر رضوی نے کہا کہ منشیات کے خلاف اجتماعی جدوجہد ناگزیر ہے اور یہ مہم معاشرے کے ہر طبقہ فکر کے لیے ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ منشیات معاشرے اور نوجوان نسل کے لیے ایک سنگین خطرہ ہے ۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ منشیات فروشوں کے خلاف اسلام آباد پولیس کا بڑے پیمانے پر کریک ڈائون جاری رہے گا۔