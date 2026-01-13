صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
گوشت تو عوام کو سونگھنے کے لئے بھی میسر نہیں ،مزمل اسلم

اسلام آباد (دنیا رپورٹ )مشیر خزانہ خیبرپختونخوا مزمل اسلم نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت میں عوام بے دھڑک بجلی استعمال کرتے تھے اور بانی پی ٹی آئی حکومت میں عوام کو بجلی کے بل کی فکر نہ تھی۔

 2021 میں 9۔5 لاکھ لوگ پورے پاکستان میں بجلی 200 یونٹ سے کم استعمال کرتے تھے جبکہ 2021 میں باقی صارفین 200 یونٹس سے زیادہ استعمال کرتے تھے ۔ اب 200یونٹس سے کم استعمال والے صارفین 20۔7 لاکھ ہوگئے ۔ حکومتی سروے کے مطابق ملک میں پہلے ہی عوام دو وقت کی روٹی، دودھ اور دال والے ایک وقت پر آگئے ہیں ،گوشت تو عوام کو سونگھنے کے لئے بھی میسر نہیں ہے ۔

 

