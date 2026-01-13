صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
بحریہ یونیورسٹی کے بورڈ آف گورنرز کا اجلاس، کارکردگی پر اطمینان کا اظہار

اسلام آباد(دنیا رپورٹ )بحریہ یونیورسٹی کے 55ویں بورڈ آف گورنرز کا اجلاس ہیڈ آفس اسلام آباد میں ہوا ، چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے بطور پرو چانسلر اور چیئرمین بورڈ آف گورنرز صدارت کی۔

اجلاس کا آغاز جامعہ کی اہم سرگرمیوں، فلیگ شپ پروگرامز اور سٹرٹیجک اقدامات پر مبنی بریفنگ سے ہوا۔ اس موقع پر ایڈمرل نوید اشرف نے بحریہ یونیورسٹی کی حالیہ کامیابیوں کو سراہا، جن میں تعلیم و تحقیقی معیار کی بہتری اور جدید علمی رجحانات کا فروغ شامل ہے ، جوکہ جدیددنیا کی ضروریات سے ہم آہنگ ہے ۔اجلاس کے دوران اہم تعلیمی، تحقیقی اور ادارہ جاتی پہلوؤں کا جائزہ لینے کے بعد ان کی منظوری دی گئی۔ 

 

