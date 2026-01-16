صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مری ،تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

  • اسلام آباد
مری ،تجاوزات کیخلاف آپریشن ،غیر قانونی تعمیرات مسمار

درجنوں غیرقانونی تعمیرات کو سیل کرتے ہوئے سات روز کے نوٹس جاری

مری(نمائندہ دنیا) سہربگلہ نیرگولی کے مقام پر اسسٹنٹ کمشنر مری کی نگرانی میں ٹی ایم اے مری کے عملہ نے غیرقانونی تعمیرات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے متعدد لنٹر کو مسمار کر دیا ، درجنوں غیرقانونی تعمیرات کو سیل کرتے ہوئے سات روز کے نوٹس جاری کئے ،اے سی نے کہا کہ زیر تعمیر اور غیرقانونی تمام عمارتوں کو گرایا جائے گا جس کیلئے ٹی ایم اے کی ٹیم کو متحرک کر دیا گیا ہے ، غیرقانونی عمارتوں کا سیوریج کا پانی قبرستان کی جانب جا رہا ہے جس سے قبروں کی بے حرمتی ہو رہی ہے جس کو فوری طور پر ختم کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ڈسپوزل اسٹیشنز کے گرد واٹر ٹریٹمنٹ منصوبہ شروع کرنیکی حکمت عملی تیار

ڈپٹی کمشنر نے لڈن و شتاب گڑھ ترقیاتی منصوبوں کا معائنہ کیا

نشتر ہسپتالہ ہڈی وارڈ 24 میں سرجری کیلئے لمبی تاریخیں

فیملی پلاننگ پروگرام ایجوکیشنل میلہ، آگاہی سٹالز لگائے گئے

وہاڑی :غیر اعلانیہ لوڈشیڈنگ سے شہریوں کو مشکلات

سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی، تین میٹر منقطع

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ