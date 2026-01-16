صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

منشیا ت ایک ناسور،خاتمے کیلئے اقدامات کئے جائیں ،آئی جی

  • اسلام آباد
منشیا ت ایک ناسور،خاتمے کیلئے اقدامات کئے جائیں ،آئی جی

جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں تیز ،شہریوں کی حفاظت کی جائے

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ) انسپکٹر جنرل آف پولیس علی ناصر رضوی کی زیرِ صدارت اجلاس ہوئے ، آئی جی نے جرائم کے مو ثر تدارک، منشیات فروش گروہوں کے خلاف سخت اور بلاامتیاز کارروائی، انٹیلی جنس بیسڈ آپریشنز، مطلوب و اشتہاری ملزمان کی گرفتاری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مابین باہمی رابطے کو مزید مضبوط بنانے کا تفصیلی جائزہ لیا۔آئی جی نے سینئر پولیس افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ منشیات ایک سنگین ناسور ہے جس کے مکمل خاتمے کے لیے بلا تعطل اور مو ثر اقدامات کیے جائیں، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری کارروائیوں میں مزید تیزی اور شفافیت لائی جائے ۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ عوام کے جان و مال کے تحفظ کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ٹریفک دباؤ کم کرنے کیلئے5سڑکچر پلان سڑکوں کی تعمیر التوا کا شکار

امریکی وفد کی الیکٹرک ٹرک متعارف کرانے میں دلچسپی

سروسز: 6 منزلہ فیصل مسعود ٹاور کی چاروں لفٹیں خراب

اپنی چھت اپنا گھر :اب تک 64 ہزار گھروں کی تعمیر مکمل

شدیدسردی :ایل پی جی کی قیمت میں خودساختہ اضافہ

پنجاب سیف سٹیزاتھارٹی کا جدیدڈرون مانیٹرنگ سسٹم متعارف

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ … (4)
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جنگل کہانی
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
بچنے کا واحد راستہ
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
درختوں کی کٹائی اور چیتے کا شکار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
تھنڈر بوائے
آصف عفان
امیر حمزہ
جنت کا راستہ اور امریکہ
امیر حمزہ