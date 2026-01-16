صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سلاٹر ہائوس بنے گا

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت سلاٹر ہائوس بنے گا

جدید اور سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائیگا،فنانشل ماڈل پر غور

اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت سلاٹر ہاؤس منصوبے سے متعلق اجلاس ہوا۔ سلاٹر ہاؤس منصوبے میں ہونے والی پیشرفت پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ اسلام آباد سلاٹر ہاؤس منصوبے کو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل کے تحت تعمیر کیا جائیگا۔ جس میں جدید اور سٹیٹ آف دی آرٹ سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائیگا۔ سلاٹر ہاؤس کے فنانشل ماڈل پر بھی غور کیا گیا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے ہدایت کی کہ اس منصوبے کا ڈیزائن اور ماڈل سی ڈی اے بورڈ اور میٹ بورڈ کے سامنے پیش کیا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے کی تکمیل سے جڑواں شہروں کے باسیوں کی گوشت کی ضروریات کیساتھ عالمی مارکیٹس میں گوشت برآمد کرنے میں بھی مدد ملے گی۔ 

 

