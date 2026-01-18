صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ٹی ایم، ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے مالیاتی فراڈ میں ملوث 6 رکنی گروہ گرفتار

  • اسلام آباد
مرکزی ملزم عاصمہ چنیوٹ ،اسلام آباد میں چھاپہ، گینگ کے دیگر ساتھی پکڑے گئے ملزمان متاثرین کے بینک کھاتوں سے بھی نقد رقم نکالتے تھے ،مزید گرفتاریاں متوقع

اسلام آباد (این این آئی)اے ٹی ایم اور ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے مالیاتی فراڈ کا اہم منظم 6 رکنی گروہ گرفتار کر لیا گیا۔این سی سی آئی اے کے مطابق گینگ کی مرکزی ملزم عاصمہ منہاج کو چنیوٹ سے گرفتار کیا گیا، مرکزی ملزمہ کی نشاندہی پر اسلام آباد مہر آبادی میں چھاپہ گینگ کے دیگر ساتھی خواتین سمیت گرفتار کئے گئے ۔آپریشن کے دوران ملزموں کے قبضے سے کئی اے ٹی ایم اور ڈیبٹ کارڈز سمیت دیگر مواد برآمد کر لیا گیا، گروہ اے ٹی ایم بوتھس پر اے ٹی ایم کارڈ کی تبدیلی میں ملوث تھا۔این سی سی آئی اے کے مطابق ملزمان متاثرین کے بینک کھاتوں سے بھی نقد رقم نکالتے تھے ، نیٹ ورک کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے ، مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ 

 

