کراچی میں دوسرے ڈیجیٹلائزڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح کر دیا گیا

  • اسلام آباد
صحت کے ڈھانچہ کو جڑسے درست کرینگے ،مصطفی کمال کا تقریب سے خطاب

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر صحت مصطفی کمال نے گزشتہ روز جیکب لائنز کراچی میں دوسرے ڈیجیٹلائزڈ ہیلتھ کیئر سینٹر کا افتتاح کیا، اس موقع پر انہوں نے کہا کہ صحت کے ڈھانچے کو جڑ سے درست کیا جائیگا ،ملک کا مجموعی ہیلتھ ایکو سسٹم اس وقت آئیڈیل نہیں ،بدقسمتی سے یہ نظام صحت مند معاشرہ بنانے کے بجائے لوگوں کو مریض بنانے کی فیکٹری بنتا جا رہا ہے ، حکومت سِک ہیلتھ کیئر سسٹم کو بتدریج ایک حقیقی ہیلتھ کیئر سسٹم میں تبدیل کر رہی ہے ۔ 

 

 

سرگودھا

ریونیو افسران واجبات کی وصولی کو یقینی بنائیں :کمشنر سرگو دھا

اے سی شیریں گل کا ایس او ایس ولیج کا دورہ، بچوں سے ملاقات

افغان مہاجرین کیمپ کوٹ چاندنہ کے انتظامی امور کا جائزہ اجلاس

خوشاب :ڈپٹی کمشنر کا اجلاس ‘ریونیو اہداف کا جائزہ لیا گیا

ترقی اور خوشحالی کیلئے سیاسی ہم آہنگی ناگزیر:سمیرا ملک

شہید سب انسپکٹر عامر رضوان کے اہل خانہ سے آر پی او اور ڈی پی او کی تعزیت

