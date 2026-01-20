صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایڈوانسڈ انفراسٹرکچر نیٹ ورک منصوبہ انقلابی قدم،وزیرریلوے

  • اسلام آباد
ایڈوانسڈ انفراسٹرکچر نیٹ ورک منصوبہ انقلابی قدم،وزیرریلوے

کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم سے فوری ردعمل ممکن ہوگا ، اجلاس سے خطابمنصوبے کا فیز ون جون تک مکمل ہو جائیگا، آ ئی ٹی ڈا ئریکٹوریٹ کی بریفنگ

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار)وفاقی وزیر برائے ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت گزشتہ روز ریلوے ایڈوانسڈ انفراسٹرکچر نیٹ ورک منصوبے پر اجلاس منعقد ہوا، وزیر ریلوے نے کہا ایڈوانسڈ انفراسٹرکچر نیٹ ورک منصوبہ ریلوے کو جدید، محفوظ اور مسافر دوست ادارہ بنانے کی جانب انقلابی قدم ہے ، کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم کے ذریعے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری ردعمل ممکن ہوگا جس سے مسافروں کا تحفظ یقینی بنے گا۔ ڈائریکٹوریٹ آف آئی ٹی نے یقین دہانی کرائی کہ منصوبے کا فیز ون ریلوے کے اپنے ریونیو سے جون تک مکمل ہو جائے گا۔

تمام ٹرینوں اور لوکوموٹیوز کی GPS ٹریکنگ متعارف کرائی جائے گی۔ راولپنڈی ریلوے سٹیشن کے کامیاب ماڈل کے بعد تمام بڑے مراکز پر سیف اینڈ سمارٹ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے جہاں تیز رفتار انٹرنیٹ فراہم کیا جائے گا۔ لاہور ہیڈکوارٹرز اور تمام ڈویژنز میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز قائم کیے جائیں گے ۔ منصوبے کے نفاذ سے ٹرینوں کی تاخیر اور حادثات میں نمایاں کمی آئے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس