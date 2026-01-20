صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہائی رائز عمارتوں میں فائر سیفٹی کو یقینی بنایا جائے ،کمشنر

  • اسلام آباد
ہائی رائز عمارتوں میں فائر سیفٹی کو یقینی بنایا جائے ،کمشنر

بلند پرائیویٹ و پبلک عمارتوں کا سروے کرکے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت آتشزدگی کے واقعات سے نمٹنے اور حساس عمارتوں کیلئے حفاظتی اقدامات کے حوالے سے اجلاس ہوا ،آتشزدگی سے بچاؤ کے موجودہ انتظامات، حفاظتی اقدامات کو مزید مؤثر بنانے اور پرائیوٹ و پبلک عمارتوں کے حوالے سے جامع حکمت عملی پر تبادلہ خیال کیا گیا۔چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ شہر میں تمام بلند پرائیویٹ و پبلک عمارتوں کا باقاعدہ سروے کرکے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم کیا جائے ۔ ہر صورت اس امر کو یقینی بنایا جایا کہ ہائی رائز عما رتوں میں آگ سے بچاؤ کیلئے تمام ضروری اقدامات اور ایمر جنسی ایگزٹ کے راستے لازمی موجود ہوں۔ فائر سیفٹی آڈٹ کے نظام کو مزید مؤثر بنانے اور اس پر مکمل عملدرآمد کو یقینی بنایا جائے ۔ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اکادمی ادبیات کا انقلابی اقدام
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کچھ بھی تو ٹھیک نہیں جا رہا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمود خان اچکزئی سے جڑی امیدیں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
بلدیاتی انتخابات مسئلہ کیوں؟
سلمان غنی
رشید صافی
غزہ بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس