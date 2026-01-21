صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

  • اسلام آباد
ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے، کمشنر راولپنڈی

شہریوں کو سرکاری دفاتر کے غیر ضروری چکروں سے بچانا ہے، تربیتی سیشن سے خطاب

راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کمشنر راولپنڈی ڈویژن عامر خٹک نے کہا کہ ای بز پورٹل اور e-FOAS سسٹم گورننس کو بہتر بنانے ، شفافیت میں اضافہ اور عوامی خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے متعارف کیے گئے ہیں۔ سسٹم کو تمام محکموں میں جلد از جلد نافذ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل نظام دفتری امور کو آسان بنائیں گے اور اس سے دستی کارروائی میں نمایاں کمی اور سروس ڈیلیوری زیادہ مؤثر ہو گی۔ شہریوں کو سرکاری دفاتر کے غیر ضروری چکروں سے بچانا، وقت اور وسائل کی بچت کو یقینی بنانا اور پیپر لیس گورننس کو فروغ دینا ہے ۔ ۔ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر ای بز پورٹل اور e-FOAS سسٹم کی لانچ کے لئے منعقدہ ٹریننگ سیشن کے شرکاء سے خطاب کے دوران کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

صنعتکاروں کوسازگار ماحول کی فراہمی اولین ترجیح ہے :کمشنر

لائیوسٹاک افسروں کیلئے ای بز پنجاب پر جامع تربیتی سیشن

سی پی او کی آفس میں کھلی کچہری، مسائل حل کرنے کی ہدایت

فیصل آباد سمیت صوبہ بھر میں مین ہولز کی میپنگ کرنےکا فیصلہ

منرل کمپنیوں کی واٹر کوالٹی مانیٹرنگ،فیکٹریز،ہوٹلزسے نمونے جمع

پیرمحل: معروف برانڈ کے جعلی مصالحہ جات برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
کون راجے کون مہاراجے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
کراچی کا نوحہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
اساتذہ اور تبدیلی کا خواب
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
عالمی بساط اور داخلی سیاسی انتشار
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
یہ نظام کس لیے؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
اچھے دوست کا انتخاب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر