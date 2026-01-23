صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان و آسٹریلیاکا زراعت ‘ لائیو سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

  • اسلام آباد
پاکستان و آسٹریلیاکا زراعت ‘ لائیو سٹاک میں تعاون بڑھانے پر اتفاق

آسٹریلیا کو آموں کی برآمدات میں اضافہ کرنے کے خواہاں ہیں ، وزیر خوراک پاکستان کو تکنیکی تبادلوں، تربیت کے مواقع فراہم کرینگے ، آسٹریلوی ہا ئی کمشنر

 اسلام آباد(نامہ نگار)وفاقی وزیر قومی غذائی تحفظ و تحقیق رانا تنویرحسین نے کہاہے کہ حکومت نے جانوروں میں منہ کھر بیماری کے تدارک کے لیے دو سال کے لیے 7.35 ارب روپے مختص کیے ہیں ،بیماری پر قابو پانے کے لیے روس اور چین سے ویکسین درآمد کی جا رہی ہیں۔جمعرات کو ان خیالات کااظہارانہوں نے آسٹریلیا کے ہائی کمشنر برائے پاکستان ٹموتھی کین کے ساتھ ایک اعلیٰ سطح اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔ اجلاس کے دوران زرعی و لائیو سٹاک پیداوار میں اضافے ، مارکیٹ تک رسائی، بائیو سکیورٹی کے امور اور تکنیکی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیاگیا ۔ وفاقی وزیر نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے آسٹریلیا کے تجربات سے استفادہ کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور کہا پاکستان آسٹریلیا کو آموں کی برآمدات میں اضافہ کرنا چاہتا ہے ۔ آسٹریلوی ہائی کمشنر نے پاکستان کی زرخیز زمین اور زرعی صلاحیت کو سراہا اور کہا پاکستانی حکام کو تکنیکی تبادلوں اور تربیت کے مواقع فراہم کیے جائیں گے ۔ وزیراعظم کے معاونِ خصوصی ہارون اختر نے کہا بین الاقوامی منڈیوں میں مسابقت کے لیے نئی نسلوں، سرٹیفائیڈ سلاٹر ہاؤسز اور ویلیو ایڈیشن ناگزیر ہیں۔ دوران اجلاس فریقین نے زرعی اور لائیو سٹاک شعبوں میں تکنیکی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق کیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد کی تمام ملٹی سٹوری بلڈنگز میں فائر سیفٹی آلات لگانے کیلئے ایک ہفتے کی مہلت

سوساں روڈ پر گرین بیلٹ پارک بن گئی، ملک پور روڈ کشادہ ہو گی

چنیوٹ:ڈپٹی کمشنر کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا تفصیلی دورہ

ڈی سی ٹوبہ کی منصوبوں کی بروقت تکمیل، شفافیت کی ہدایت

چنیوٹ:ضلع بھر میں فائر سیفٹی اور حفاظتی اقدامات پر اجلاس

ٹوبہ:پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا اجلاس، بھاری جر مانے

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
آکسفورڈ سے پڑھی بیورو کریسی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
لاٹھی اور بھینس
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
افراطِ زر‘ ووٹر کی عمر اور مخصوص ترقی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
سانحۂ گل پلازہ
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کھیل لڑکوں کا ہوا…
آصف عفان
امیر حمزہ
قائداعظمؒ، سیاست اور انٹرا پارٹی الیکشن
امیر حمزہ