راولپنڈی ،انتظامی افسروں کا بازاروں کا دورہ ،قیمتوں کا جائزہ
ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر اسسٹنٹ کمشنرز نے سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد کا جائزہ لیا
راولپنڈی(نیوزرپورٹر)حکومتِ پنجاب نے عوام کو زندگی کے ہر شعبے میں سہولت فراہم کرنے کے لیے متعدد اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں معیاری اور ارزاں اشیائے خوردونوش کی فراہمی بھی سرفہرست ترجیحات میں شامل ہے ۔ انہی اقدامات کے تسلسل میں ڈپٹی کمشنر کی خصوصی ہدایات پر ضلع بھر میں اسسٹنٹ کمشنرز نے مختلف بازاروں کا دورہ کیا۔دورے کے دوران سبزیوں، پھلوں، گوشت، دالوں، آٹا، چینی اور دیگر اشیائے خوردونوش کی قیمتوں کو چیک کیا گیا جبکہ سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ان پرائس چیکنگ دوروں کا مقصد عوام الناس کو سرکاری نرخوں پر اشیائے خوردونوش کی فراہمی ہے ۔