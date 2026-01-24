صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ای سی کا پہلا محکمانہ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ اختتام پذیر ہوگیا

اسلام آباد(دنیا رپورٹ ) پی ای سی نے اپنی گولڈن جوبلی تقریبات کے سلسلے میں 50 سالہ شاندار خدمات کی تکمیل پر پہلا محکمانہ ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹ 2026 منعقد کیا۔۔

اختتامی تقریب پی ای سی ہیڈکوارٹرز میں ہوئی ۔ چیئرمین پی ای سی انجینئر وسیم   اور رجسٹرار نے فاتحین اور رنرز اپ میں شیلڈز اور چیکس تقسیم کیے ،مردوں کے مقابلوں میں انجینئر فہد ، نے ٹورنامنٹ اپنے نام کیا، انجینئر مغیرہ ، رنر اپ رہے ۔ خواتین کے مقابلوں میں انجینئر ثمر نسیم ونر ، انجینئر ردہ ناصر رنر اپ رہیں۔ 

 

