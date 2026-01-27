صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی ،مختلف واقعات میں 3افراد زندگی کی بازی ہار گئے

  • اسلام آباد
راولپنڈی ،مختلف واقعات میں 3افراد زندگی کی بازی ہار گئے

گھر میں آگ لگنے سے ایک شخص ،ٹریفک حادثہ میں ایک ،دم گھٹنے سے گارڈ چل بسا

راولپنڈی (خبر نگار ) مختلف حادثات میں تین افراد جا ں بحق ہو گئے ۔ گھر میں آگ لگنے سے جھلس کر جاں بحق ہو گیا ، حادثہ کی اطلاع پر ریسکیو 1122کی ایمر جنسی وہیکلز نے موقع پر پہنچ پر قابو پایا ، کمرے میں بجلی کے شارٹ سرکٹ کی وجہ سے آگ لگی ، نعش کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے ۔ راول روڈ پر ٹریفک حادثہ میں شہری رضوان علی جاں بحق ہو گیا۔ تھانہ سٹی کے علاقہ میں واقع نجی پلازہ میں سکیورٹی گارڈ ڈیوٹی مکمل کرکے کمرہ میں دم گھٹنے سے جا ں بحق ہو گیا ۔ سکیورٹی گارڈ وزیر محمد کی لاش ڈی ایچ کیو منتقل کر دی گئی ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

پانی چوری کے مقدمات کیلئے خصوصی ٹر بیونل قائم

میئر کا جہانگیر روڈ کا دورہ

ملٹی لینگوئل ایجوکیشن پالیسی متعارف کروانے کا فیصلہ

کراچی اب مزید خاموش نہیں رہے گا، منعم ظفر خان

شدید سردی میں سوئی گیس کی بندش ظلم ہے ،پاسبان

کورنگی میں ڈاکو 25 تولہ سونا اور لاکھوں رقم لوٹ کر فرار

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
انڈا کس طرف سے توڑا جائے؟
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
واجب الاحترام ضمیر کا سونا اور جاگنا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غزہ امن بورڈ میں شمولیت
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سلمان غنی
18ویں ترمیم اتحادیوں کی زد میں
سلمان غنی
رشید صافی
وفاق اور کے پی میں اعتماد کی خلیج
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ!…(3)
حافظ محمد ادریس