لاؤڈ سپیکر کے ذریعے اشیا بیچنے پر سخت قانونی کارروائی کاحکم

  • اسلام آباد
گلی محلوں میں لاؤڈ سپیکر پر دکانداری سے بیمار پریشان ہوتے ،درخواستگزار

 راولپنڈی (خبر نگار) راولپنڈی کی عدالت نے سبزی، پھل اور دیگر چیزیں فروخت کرنے کیلئے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی عائد کرتے ہوئے سخت قانونی کارروائی کا حکم دے دیا۔ راولپنڈی کی مقدمی عدالت میں لاؤڈ سپیکر پر سبزیاں اور پھل بیچنے والوں کیخلاف دائر مقدمے کی سماعت ہوئی۔عدالت نے سینئر وکیل انوار ڈار کی جانب سے دائر درخواست کو منظور کیا جبکہ ایڈیشنل سیشن جج نے خود اس کا نوٹس بھی لیا تھا۔ایڈیشنل سیشن جج مقصود قریشی نے گلی محلوں میں لاؤڈ سپیکر پر اشیا فروخت والوں کیخلاف سخت قانونی کارروائی کا حکم جاری کیا۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا تھا کہ ہاکرز صبح سے رات گئے تک گلی محلوں میں لاؤڈ سپیکر لگا کر اشیا فروخت کرتے ہیں جبکہ حکومت نے لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر پابندی لگا رکھی ہے ۔ لاؤڈ سپیکر پر دکانداری سے نیند خراب اور بیمار پریشان ہوتے ہیں۔ 

 

 

