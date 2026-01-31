صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹیکسلا، موٹرسائیکل سواروں کی پولیس پر فائرنگ، 2ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
ٹیکسلا، موٹرسائیکل سواروں کی پولیس پر فائرنگ، 2ملزم گرفتار

راولپنڈی (خبرنگار) تھانہ ٹیکسلا کے علاقہ میں گزشتہ رات موٹر سائیکل سوار 4ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ کر دی، فائرنگ کے دوران 2خطرناک و مطلوب ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار جبکہ 2فرار ہو گئے۔

زیر حراست زخمی ڈاکوؤں سے شہری سے چند دن قبل گن پوائنٹ پر چھینا گیا موٹرسائیکل اور اسلحہ برآمد ہوا، زخمی حالت میں گرفتار ڈاکوؤں کی شناخت زبیر اور فہیم عرف عمران کے ناموں سے ہوئی ہے، گرفتار ملزمان جڑواں شہروں میں ڈکیتی، وہیکلز چوری اور اسلحہ ناجائز کے متعدد مقدمات میں ملوث و مطلوب ہیں۔ پولیس نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی، واقعہ کی اطلاع پر سینئر پولیس افسران پولیس نفری کے ہمراہ موقعہ پر پہنچ گئے، فرار ملزمان کی گرفتاری کیلئے سرچنگ کی جا رہی ہے، زخمیوں کو علاج معالجہ کیلئے ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔

