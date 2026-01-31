صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پی ای سی اور سی ڈی اے کا میگا پروجیکٹس میں انجینئرنگ سٹینڈرڈز کیلئے تعاون پر اتفاق

  • اسلام آباد
پی ای سی اور سی ڈی اے کا میگا پروجیکٹس میں انجینئرنگ سٹینڈرڈز کیلئے تعاون پر اتفاق

اسلام آباد(دنیا رپورٹ )پاکستان انجینئرنگ کونسل اور کیپیٹل سی ڈی اے نے میگا ترقیاتی منصوبوں میں انجینئرنگ اسٹینڈرڈز کو بہتر بنانے کے لیے تعاون کرنے پر اتفاق کیا ہے۔۔۔

 جس میں پروجیکٹ ڈائریکٹر (پی ڈی) سرٹیفیکیشن اور گریجویٹ انجینئرز ٹرینی (جی ای ٹی) پلیسمنٹ پروگرام کے تحت نوجوان انجینئرز کی تربیت شامل ہے ۔ یہ اتفاق چیئرمین پاکستان انجینئرنگ کونسل انجینئر وسیم نذیر اور چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا کے درمیان ملاقات میں طے پایا، جس میں بڑے انفراسٹرکچر منصوبوں میں شفافیت، معیار اور کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے مشترکہ اقدامات پر بات چیت ہوئی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکنگ کمپنی کا انتظامی ڈھانچہ اڑھائی سال سے غیر فعال

ترقیاتی منصوبے، گہری کھدائیاں، حفاظتی انتظامات نظرانداز

عمران زیدی ایم ایس سروسز ہسپتال تعینات

یوای ٹی :سمسٹر بریک کی تعطیلات میں توسیع

دھاتی تار استعمال ہونے پر بجلی بند ہونے کاخدشہ

سرکاری سکولوں میں نان ٹیچنگ سٹاف کی شدید قلت

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایران پر امریکی حملے کا امکان؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
بلی کے گلے میں گھنٹی والا معاملہ
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
سولر لگاؤ سولر ہٹاؤ‘ جائیں تو جائیں کہاں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
اندھیروں کی طرف سفر
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
معراج محمد خان‘ ایک اصولی انسان
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
شعبان المعظم اور شبِّ برأ ت… (آخری)
مفتی منیب الرحمٰن