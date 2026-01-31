صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے، سکیورٹی کے دفاتر میں چھاپے، اکثر ملازم غائب

  • اسلام آباد
غیر حاضر افسران، ملازمین کے حاضری کے ریکارڈز کو تحویل میں لے لیادیر سے آنے والوں کی فہرستیں بھی تیار، ملازمین کا ٹیم کا پیچھا، کشیدگی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے میں گزشتہ روز دفتری اوقات میں سکیورٹی شعبے کی خصوصی ٹیموں نے مختلف شعبوں میں اچانک چھاپے مارے۔ ذرائع کے مطابق کارروائی سرکاری اوقات کار کے آغاز میں کی گئی۔ چھاپے کے دوران سکیورٹی ٹیموں نے غیر حاضر افسران اور ملازمین کے حاضری کے ریکارڈز کو باضابطہ طور پر تحویل میں لے لیا۔ اس کے علاوہ، حاضری کے دستی رجسٹر بھی جمع کرائے گئے تاکہ دستخطوں کی تصدیق اور موجودگی کی مستند جانچ پڑتال کی جاسکے۔ دیر سے آنے والے افسران اور ملازمین کی فہرستیں بھی تیار کی گئی ہیں۔ ملازمین پر الزام کہ انہوں نے سکیورٹی ٹیموں کی گاڑیوں تک کا پیچھا کیا، جس سے موقع پر ہی کشیدگی کی فضا پیدا ہو گئی۔ چھاپے کے دوران ایک اور اہم انکشاف یہ ہوا کہ بہت سے ملازمین اگرچہ دفتر آئے ہوئے تھے، لیکن وہ اپنی اپنی سیٹوں پر موجود نہیں تھے۔ 

