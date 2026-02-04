اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی اولین ترجیح ، چیئرمین سی ڈی اے
شاہدرہ ڈیم کی فیزیبلٹی سٹڈی کا عمل مکمل ،یومیہ 10ملین گیلن پانی ملے گا ،بریفنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیئرمین سی ڈی اے و چیف کمشنر محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت شاہدرہ ڈیم منصوبے کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ متعلقہ افسران نے چیئرمین سی ڈی اے کو واٹر مینجمنٹ منصوبوں کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ واپڈا نے شاہدرہ ڈیم منصوبے کی فیزیبلٹی سٹڈی کا عمل مکمل کرلیا ہے اور اس منصوبے کی مکمل فیزیبلٹی رپورٹ سی ڈی اے کیساتھ شیئر کر دی گئی ہے۔
ڈیم میں 25 ایکٹر رقبے پر پانی کو ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہوگی۔ اسی طرح یہ منصوبہ اسلام آباد کے شہریوں کو یومیہ 10ملین گیلن پانی فراہم کرنے کی صلاحیت رکھے گا۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ ڈیم کی اراضی کے حصول سے قبل سپارکو سے باقاعدہ سروے کرایا جائے ، اراضی کے حصول سے متعلق تمام معاملات کو شفافیت اور قانونی تقاضوں کے مطابق حل کیا جائے ۔ اسلام آباد میں بلا تعطل پانی کی فراہمی کو یقینی بنانا ہماری اولین ترجیحات میں شامل ہے ۔