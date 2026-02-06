صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اکادمی ادبیات میں یو م یکجہتی کشمیر پر خصوصی تقریب کا انعقاد

  • اسلام آباد
اکادمی ادبیات میں یو م یکجہتی کشمیر پر خصوصی تقریب کا انعقاد

سابق سفیر سردار مسعود ، رانا قاسم ،وفاقی وزیر اورنگزیب کھچی و دیگر کی شرکتمسئلہ کشمیر کو نصاب کا حصہ بنانے اور عا لمی برادری سے تنازع حل کرانے پر زور

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) اکادمی ادبیات پاکستان کے زیر اہتمام یومِ یکجہتی کشمیر کے حوالے سے خصوصی تقریب منعقد ہوئی جس کی صدارت سردار مسعود خان سابق سفیر اور سابق صدر آزاد کشمیر نے کی ،مہمانانِ خصوصی اورنگزیب خان کچھی، وفاقی وزیر، رانا محمد قاسم نون وفاقی وزیر و چیئرمین پارلیمانی کمیٹی برائے کشمیر، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک، اسدرحمان گیلانی نے شرکت کی۔ ڈاکٹر نجیبہ عارف نے خطبہ استقبالیہ پیش کیا اور پنجاب گروپ آف کالجز کی انتظامیہ اور اساتذہ کا شکریہ ادا کیا۔ وفاقی وزیر اورنگزیب کچھی نے کہا مسئلہ کشمیر ایک سنجیدہ انسانی اور عالمی مسئلہ ہے عالمی برادری حل کرائے۔ اسد رحمان گیلانی نے کہا کہ مسئلہ کشمیر ہماری تہذیبی ذمہ داریوں کا حصہ ہے، ڈاکٹر سمیع اللہ ملک نے کہا کشمیر کا مقدمہ عالمی ضمیر کے سامنے پیش کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ رانا محمد قاسم نون نے کہا کہ کشمیر ہمارے وجود کا حصہ، مسئلہ کشمیر کو نصابِ تعلیم کا حصہ بنایا جانا چاہیے۔ سردار مسعود خان نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں جینوسائیڈ کے ذریعے مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔

 

 معرکۂ حق میں کامیابی کے بعد پاکستان کو یہ موقع میسر آیا ہے کہ وہ نئے عزم اور مضبوط مؤقف کے ساتھ دنیا کے سامنے مسئلہ کشمیر پیش کرے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پارکوں ، گرین بیلٹس، سبزہ زاروں میں پتنگ بازی پر پابندی

بسنت :پولیس کی تیاریاں مکمل، اضافی نفری تعینات

پیپلزپارٹی کی جوہر ٹاؤن میں کشمیر کانفرنس

پی کے ایل آئی کے بورڈ آف گورنرز کی تشکیل نو

سابق وزیر اعلیٰ حمزہ شہاز سے ایم پی اے افشاں وقار خان کی ملاقات

کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کیلئے آئی پی پی پنجاب کے زیر اہتمام ریلی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ