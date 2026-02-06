صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

  • اسلام آباد
کچہری چوک انڈر پاس مقررہ وقت میں مکمل کیاجا ئے ،کمشنر راولپنڈی

عامر خٹک کی زیر صدارت اجلاس ،غیر قانونی ہا ؤسنگ سکیمز کیخلاف ایکشن کی ہدایت

 راولپنڈی(نیوزرپورٹر)کچہری چوک ری ماڈلنگ منصوبہ کا مجموعی طور پر 54 فیصد کام مکمل کیا جا چکا ہے ۔ بریفنگ میں کمشنر راولپنڈی انجینئر عامر خٹک کو بتایا گیا کہ افتخار جنجوعہ چوک پر تعمیراتی کام 40 فیصد مکمل ہو چکا ہے ۔ کمشنر راولپنڈی نے ہدایت کی کہ مقررہ ڈیڈ لائن کے اندرکام مکمل کیا جا ئے ، عوامی آگاہی کے لیے مناسب سائن بورڈز نصب کیے جائیں۔ دریں اثنا انہوں نے غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف فوری ایکشن لینے اور مالکان کیخلاف ایف آئی آر کے اندراج کی ہدایت کی ۔ آر ڈی اے میں ایک خصوصی اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت کمشنر راولپنڈی ڈویژن و ڈائریکٹر جنرل آر ڈی اے انجینئر عامر خٹک نے کی۔ انہوں نے ہدایت کی تمام غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے اور ایف آئی آرز کا اندراج یقینی بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

سندھ میں تعلیم مفت،سردار شاہ ، امتحانی فیس یا آئی ٹی چارجز کے نام پر وصولی کا نوٹس

چھٹی کے دن 7مقامات پر آتشزدگی

تاریخ پر تاریخ ،کریم آباد انڈر پاس کی تعمیر ڈھائی سال سے تاخیر کا شکار

مسئلہ کشمیر محض علاقائی تنازع نہیں دیرینہ انسانی مسئلہ ہے ، سعید غنی

5فروری کشمیریوں سے تاریخی رشتے کی علامت، فریال تالپور

وزیراعلی سندھ نے میمن میڈیکل انسٹی ٹیوٹ میں نئے وارڈز کا افتتاح کردیا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
جنگ عظیم اوّل کی یادگار کی بربادی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
سامراجیت کی نئی کروٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
احتجاج کیوں نہ ہو؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
ہر فن مولا تجزیہ کار
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
انتظامی بے حسی کی انتہا
آصف عفان
امیر حمزہ
کشمیر پر علامہ اقبالؒ کے آنسو
امیر حمزہ