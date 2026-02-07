صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، 6اشتہاریوں سمیت 28ملزم گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد، 6اشتہاریوں سمیت 28ملزم گرفتار

4کلو سے زائد منشیات، موٹرسائیکل اور 13پستول برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) تھانہ آبپارہ، تھانہ رمنا، تھانہ سمبل، تھانہ سنگجانی، تھانہ انڈسٹریل ایریا، تھانہ کھنہ، تھانہ سہالہ، تھانہ ہمک، تھانہ لوہی بھیر، تھانہ شہزاد ٹائون اور تھانہ بنی گالہ پولیس ٹیموں نے 18ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضہ سے 2,729گرام ہیروئن، 530گرام چرس، 986گرام آئس اور مختلف بور کے 13پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے جبکہ 6اشتہاریوں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ دریں اثنا تھانہ پھلگراں پولیس نے شہریوں کو اسلحہ کی نوک پر لوٹنے، موٹرسائیکل چھیننے کی وارداتوں میں مطلوب چار ملزموں کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کے قبضہ سے لاکھوں روپے کے چھینے گئے موٹرسائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا گیا۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پتنگ بازوں کیخلاف کارروائی 6 بچوں اور والد صاحبان سمیت 17 گرفتار

تعلیم ہی وہ طاقت ہے جو قوموں کی تقدیر بدلتی ہے ،ملک شعیب اعوان

ڈی پی او خوشااب کے رات گئے ناکوں، تھانوں کے معائنے

ڈی پی او کا دورہ جنرل ہسپتال ، اقدام خودکشی کرنیوالے کی عیادت

محفوظ پنجاب پروگرام، ٹرانسپورٹ سے سلنڈر اتارنے کی مہم

میانوالی پولیس کا معذور کانسٹیبل سے اظہارِ یکجہتی اور امداد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
بسنت اور ادھورا آدمی
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ملتان ایک فقیر منش سخی سے محروم ہو گیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شعور سے پیٹ نہیں بھرتا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
بلوچستان کے مسائل کا حل
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
سلگتا بلوچستان
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
آمدِرمضان
مفتی منیب الرحمٰن