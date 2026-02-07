صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • اسلام آباد
چیئرمین سی ڈی اے نے طیب اردوان انٹرچینج پر پودا لگاکر مہم شروع کی مہم کے دوران 10لاکھ ماحول دوست درخت لگائیں گے ، محمدعلی رندھاوا

 اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے انوائرنمنٹ ونگ نے رواں برس کی شجرکاری مہم 2026 کا باقاعدہ آغاز کردیا ہے ۔چیئر مین سی ڈی اے و چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا نے گزشتہ روز موسم بہار شجرکاری مہم کا آغاز طیب اردوان انٹرچینج F-8کے مقام پر درخت لگا کر کیا۔ انہوں نے کہا رواں برس شجرکاری مہم کے تحت دارالحکومت میں 10لاکھ مختلف ماحول دوست درخت لگائیں گے، ہمارا مقصد صرف پودے لگانا نہیں بلکہ لگائے گئے پودوں کی نگہداشت کو بھی یقینی بنانا ہے۔ شجرکاری مہم میں سپارکو کے جدیدسیٹلائٹ امیجز اور دیگر ٹیکنالوجی کو بھی استعمال میں لایا جائیگا۔ پودوں کی تفصیلات کیو آر کوڈ پر محفوظ اور انکی باقاعدہ ٹریکنگ کا نظام بھی وضع کیا گیا ہے ۔ 

 

