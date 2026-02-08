صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیشی وفد کا دورہ وزارت ریلویز دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے کا عزم

  • اسلام آباد
بنگلہ دیشی وفد کا دورہ وزارت ریلویز دوطرفہ تعاون مضبوط بنانے کا عزم

اسلام آباد (خصوصی نامہ نگار) بنگلہ دیش کے نامزد D-8کمشنر فرہاد الاسلام اور ہائی کمشنر محمد اقبال حسین خان نے۔۔۔

 وفد کے ہمراہ پاکستان کی وزارت ریلویز کا دورہ کیا۔ ریلوے حکام نے بنگلہ دیشی وفد کا پرتپاک استقبال کیا اور ورکشاپس کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ سی ایم ای کیرج اینڈ ویگنز محمد ناصر خلیلی نے پاکستان بنگلہ دیش ریلویز میں تعاون کے فروغ پر زور دیا۔ وفد کو لوکوموٹوورکشاپ مغلپورہ کا تفصیلی دورہ بھی کروایا گیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان ریلوے کے شعبے میں تعاون مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

گوجرہ:ناقص صورتحال پر ٹھیکیداروں کو 4 لاکھ روپے جرمانہ

ویسٹ کلیکشن پوائنٹس نہ صاف کرنے پر ٹھیکیداروں کو جرمانے کا حکم

بچیانہ میں ریسکیو 1122 سٹیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا

شورکوٹ : 35 سالہ نوجوان بس کے نیچے آکرجاں بحق

گھر کا دروازہ کھلا رہنے پر قیمتی سامان چوری

ٹھیکریوالا میں معمولی تکرار پر فائرنگ، نوجوان جاں بحق

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل