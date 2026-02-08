صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

دہشتگر دوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے ،اسفن یار بھنڈارا

  • اسلام آباد
لیگی رکن قومی اسمبلی کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت، متاثرین سے تعزیت کا اظہار

لیگی رکن قومی اسمبلی کی اسلام آباد دھماکے کی مذمت، متاثرین سے تعزیت کا اظہار

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) پاکستان مسلم لیگ (ن) کے رکن قومی اسمبلی اسفن یار بھنڈارا نے اسلام آباد میں ہونے والے بم دھماکے کی شدید مذمت کرتے ہوئے اسے امن و امان کو نقصان پہنچانے کی ایک گھناؤنی کارروائی قرار دیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی۔ انہوں نے کہا کہ شہریوں کو نشانہ بنانا ناقابلِ قبول ہے، واقعے کی فوری اور شفاف تحقیقات کی جائیں، دہشتگردوں، انکے سہولت کا روں اور منصوبہ بندی میں ملوث عناصر کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔

 

