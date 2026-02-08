صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیو مہم ختم، راولپنڈی میں 7لاکھ 28ہزار بچوں کی ویکسی نیشن

  • اسلام آباد
پولیو مہم ختم، راولپنڈی میں 7لاکھ 28ہزار بچوں کی ویکسی نیشن

پنجاب بھر میں ایک کروڑ 73لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلائے گئے

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) پنجاب بھر کی طرح راولپنڈی میں بھی انسداد پولیو مہم کامیابی سے مکمل کر لی گئی جس کے دوران ضلع بھر میں 7لاکھ 28ہزار سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ اہم شاہراہوں، بس اڈوں اور داخلی و خارجی راستوں پر بھی خصوصی ٹیمیں تعینات رہیں، انسداد پولیو پروگرام کے سربراہ عدیل تصور کے مطابق راولپنڈی میں پولیو ٹیموں نے بھرپور انداز میں فرائض انجام دیئے اور شہریوں نے بھی بھرپور تعاون کیا۔ پنجاب کے 35اضلاع میں انسداد پولیو مہم کا باقاعدہ اختتام ہو چکا ہے جبکہ لاہور سمیت بعض اضلاع میں کیچ اپ مرحلہ جاری ہے۔ پنجاب میں مہم کے دوران ایک کروڑ 73لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے گئے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

گیس کی بدترین لوڈشیڈنگ شہری پر پریشان

میپکو:بہاولپور میں سپیشل کریش مینٹی نینس، سٹاف کی چیکنگ

تعلیمی بورڈز میں امتحانی نظام کی تاریخی اصلاحات منظور

40فٹ گہرے کنویں میں گرنے والی بچی کو بچا لیا گیا

بوریوالا:بی آئی ایس پی کی رقوم میں غیر قانونی کٹوتیاں

دہشتگردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائیگا، ن لیگی رہنما

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
دل اور جیل کے دروازے
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کٹر پن اور تنگ نظری کے شاخسانے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
گاؤں کا استاد غلام محمد
رؤف کلاسرا
رشید صافی
تاشقند سے لاہور تک
رشید صافی
عمران یعقوب خان
لو پھر بسنت آئی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان اور قازقستان‘ استحکام و ترقی کی نئی منزلیں
محمد عبداللہ حمید گل