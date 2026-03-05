صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے سی کا زیر تربیت افسروں کیساتھ کیو ڈی پی ایس کا دورہ

  • گوجرانوالہ
اے سی کا زیر تربیت افسروں کیساتھ کیو ڈی پی ایس کا دورہ

پرنسپل محترمہ انعم نے تعلیم و دیگر غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے بریفنگ دی

وزیرآباد (ڈسٹرکٹ رپورٹر )اسسٹنٹ کمشنر وزیرآباد جواد حسین پیرزادہ نے اے سی یو ٹی کے ہمراہ قائداعظم ڈویژنل پبلک سکول وزیرآباد کا دورہ کیا۔پرنسپل محترمہ انعم نے انہیں سکول کے مختلف حصوں کا وزٹ کر ایا اور تعلیم و دیگر غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں بریفنگ دی۔اسسٹنٹ کمشنر اور تربیتی افسروں نے دورانِ وزٹ تعلیمی پیش رفت، تدریسی سرگرمیوں اور دیگر ہم نصابی و انتظامی امور کا جائزہ لیا۔ سکول انتظامیہ سے کارکردگی اور جاری اقدامات پر بریفنگ لی جبکہ تعلیمی معیار کو مزید بہتر بنانے کے لیے ضروری ہدایات جاری کی گئیں۔اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر جواد حسین پیر زادہ نے سکول کے نظام کو بہترین طریقے سے چلانے پر پرنسپل کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ سکول علاقہ کے لیے نعمت ہے جہاں بہترین ماحول میں بچے تعلیم اور دیگر سرگرمیوں سے مستفید ہونگے ۔انتظامیہ کی جانب سے معیاری تعلیم کے فروغ اور تعلیمی اداروں کی بہتری کے لیے مانیٹرنگ کا سلسلہ جاری رہے گا۔دورہ کے لیے آئے ہوئے انڈر ٹریننگ اے سی صاحبان نے پورا دن شہر کے مختلف مقامات کا دورہ کیا اور اس وزٹ کو اپنے لیے مفید قرار دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈی ایچ کیو میں جدید الٹراساؤنڈ اور سی ٹی اسکین شعبہ کا افتتاح

بھیرہ اشیا کی قیمتوں کا جائزہ، اسسٹنٹ کمشنر کی سخت ہدایت

بھاگٹانوالہ میں پٹرول کی قلت، شہری شدید مشکلات کا شکار

میونسپل کمیٹی اور پیرا فورس کا تجاوزات کے خلاف آپریشن

بھاگٹانوالہ :رمضان کے دوران خودساختہ مہنگائی، شہری پریشان

کالاباغ بازار میں صفائی کے ناقص انتظامات، شہری پریشان

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گھر اپنا، چوکیاں کسی اور کی!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہ کہانی کسی بھی وقت دہرائی جا سکتی ہے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
علی خامنہ ای کا تشیع اور ہمارا تاریخی شعور
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
امریکہ کے لیے نیا کمبل
عمران یعقوب خان
جویریہ صدیق
ایرانی بچے سکول سے لوٹ نہ سکے
جویریہ صدیق
سعود عثمانی
کیا ہم وہ نسل ہیں؟
سعود عثمانی